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Irkçılığa maruz kalan Felipe Melo sert cevap verdi

Bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan Palmeiras'lı futbolcu Felipe Melo, CA Penarol maçında ırkçılığa maruz kaldı.

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Brezilya Libertadores Kupası 5. Grup'ta Palmeiras'ın CA Penarol'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede Brezilyalı oyuncu Felipe Melo, rakip takım oyuncusu Gaston Rodriguez'in kendisine 'Maymun' diye bağırması sonucu ırkçı saldırıya uğradı.

Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen başarılı orta saha, mücadele sonrasında saldırı hakkında sert açıklamalarda bulunarak, "Gaston Rodriguez, yarıda yanıma geldi ve bana maymun, maymun, maymun demeye başladı. Evet ben siyahiyim. Onun da eşi galiba kendisini siyahi bir erkekle aldattı ki bazı problemleri var. Eski Melo olsaydı yumruğu yemişti. Ama tanrı beni yeniden yarattı. Artık kendimi kontrol edebiliyorum" şeklinde konuştu.

Felipe Melo, Palmeiras'ın CA Penarol'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede 70. dakika sahada kaldı.

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