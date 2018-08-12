Fenerbahçe - Benfica maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Benfica ile oynayacağı maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz'in Benfica ekibini 14 Ağustos Salı günü konuk edeceği karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak.
Fenerbahçe, Portekiz'de oynanan ilk maçta Benfica'ya 1-0 mağlup olmuştu.
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