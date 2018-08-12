Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe - Benfica maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Benfica ile oynayacağı maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz'in Benfica ekibini 14 Ağustos Salı günü konuk edeceği karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
 
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak.
 
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak.
 
Fenerbahçe, Portekiz'de oynanan ilk maçta Benfica'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA