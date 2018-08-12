Fenerbahçe - Bursaspor maçına 'VAR' kararları damga vurdu

Spor Toto Süper Lig'de karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Bursaspor maçının 2. yarısına VAR kararı damga vurdu. Hakem Halil Umut Meler önce Bursaspor lehine penaltı verdi daha sonra VAR'dan tespit edilen ofsayt ile karar iptal edildi.

Spor Toto Süper Lig'inin ilk haftasında Fenerbahçe - Bursaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçın 58. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Bursaspor lehine penaltı kararı verilirken VAR sistemi devreye girdi. VAR hakemleri, Umut Meler ile görüşecerek pozisyonun öncesinde ofsayt olduğunu belirtti. VAR'ın kararının ardından karşılaşmanın hakem Meler penaltıyı iptal edip ofsayt kararı verdi.

Kararın ardından itiraz eden Bursaspor'da Lima sarı kart gördü.