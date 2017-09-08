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Fenerbahçe Vincent Janssen'i kiralıyor

Van Persie ve Fernandao ile ligi bitiremeyeceğini anlayan Fenerbahçe, Tottenham'da fazla forma şansı bulamayan Vincent Janssen için harekete geçti.

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Diego Costa'tan olumsuz yanıt alan Fenerbahçe, dümeni Ada'ya kırdı.

Kanarya, Tottenham'ın, Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmediği Hollandalı forvet Vincent Janssen'i kiralamak için harekete geçti. İngiliz kulübü ile yapılan görüşmelerde olumlu yanıt alan Fenerbahçe, 22 yaşındaki golcüyle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı lacivertli yönetim, Janssen'i ikna etmesi durumunda Hollandalı oyuncuyu bugün İstanbul'a getirecek.

Bu sezon bir maçta oynayan Janssen, geçen sezon ise 27 maçta görev alıp 2 gol kaydetti.

(Sabah)

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