Fenerbahçe, 1999 doğumlu genç stoper Dario Maresic'in peşinde

Eljif'i Avrupa'nın dev ekiplerinin elinden kapan Fenerbahçe'nin yeni hedefi Sturm Graz'ın 1999 doğumlu stoperi Dario Maresic.

Sarı-lacivertliler, bugün 18'ine basan ve takımıyla profesyonel sözleşmesi bulunmayan Hırvat asıllı futbolcuyu renklerine katmak için şimdiden harekete geçti...

Bir yandan geleceğin kadrosunu da kurmak isteyen Fenerbahçe'nin genç futbolcu yatırımına devam edeceği de belirtiliyor. (Fotomaç)