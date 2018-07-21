Fenerbahçe: 3 Feyenoord: 3

Fenerbahçe yeni sezon öncesi 4. hazırlık maçında Hollanda Eredivisie takımlarından Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı.

Goller: Dk. 7 Eljif Elmas, Dk. 14 Giuliano de Paula (Penaltıdan), Dk. 18 Mathieu Valbuena (Fenerbahçe); Dk. 87 ve Dk. 90+5 (Penaltıdan) Steven Berghuis, Dk. 90 Jens Toornstra (Feyenoord)

Kaçan Penaltı: Dk. 33 Giuliano de Paula (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda'nın Feyenoord takımı ile mücadele etti. Ülker Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Erdem Bayık üstlendi. Karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.