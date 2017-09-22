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Fenerbahçe, Alper Potuk ile 4 yıllık yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı

Fenerbahçe, Alper Potuk'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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Sarı-Lacivertlilerin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbol takımımızın oyuncularından Alper Potuk ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesinin 4 yıl uzatılması yönünde prensip anlaşması sağlanmıştır.

Oyuncumuzun imza töreni ve konuyla ilgili detaylar için önümüzdeki hafta gereken açıklamalar yapılacaktır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

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