Fenerbahçe Aziz Behich'in peşine düştü

Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'ndan bir türlü istediği verim alamayan Aykut Kocaman'ın, sol bekteki sorunu halledebileceğini ve istediği ismi yönetime rapor ettiği belirtildi. Fenerbahçe Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın, Bursaspor'dan Aziz Behich'in transferi için yönetime başvurduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin, takas formülü ile devre arasında bu transferi gerçekleştirmeye çalışacağı öğrenildi.

'LE GUEN ONAY VERMEZ'

Timsah'ın Fernandao'ya talip olması bu transfer için bir fırsat. Ancak Bursa cephesinden sızan bilgilere göre; teknik direktör Paul Le Guen, Aziz Behich'in takımdan ayrılmasına kesinlikle razı değil. Fenerbahçeli yetkililerin, bu sorunu aşmak için de yeşil-beyazlılara İsmail Köybaşı'nı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralık vermeyi teklif edecek. Operasyon için devre arası beklenecek. Operasyon için devre arası beklenecek. Bu sezon 10 lig maçında da görev alan Behic'in 2 gol-1 asisti bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin Göztepe'nin Fildişili Sahilli sol beki Adama Traore'yi de mercek altına aldığı gelen bilgiler arasında.

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, Fernandao dedikoduları için, "Şu anda sözleşmesi olan bir oyuncu. Onun hakkında konuşmamız doğru değil. Ancak Fernandao'yu sezon başında da istedik, şimdi de istiyoruz. Zaman ne gösterir bilinmez" diye konuştu.