Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan Ali Koç özel açıklamalar yapacak

Aziz Yıldırım'ın ardından göreve gelmesi beklenen ve daha önce adaylığını açıklayan Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya yönelik bir konuşma yapacak. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin başkanı olan Ali Koç, 25. yıl döneminde yapılacak özel organizasyona katılacak. Oldukça yoğun katılımın beklendiği bu organizasyonda, Ali Koç da bir konuşma yapacak. Konuşmanın detayları ise şöyle...

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olduğunu daha önce duyuran Ali Koç'un, 21 Eylül Perşembe akşamı gerçekleşecek gecede, projelerinden kısa bilgiler vermesi ve sarı-lacivertli takımla ilgili hedeflerinin bir bölümünü de açıklayacağı ön görülüyor.

Ayrıca uzun süredir sessizliğini koruyan Ali Koç'un yapacağı konuşma, kendisini destekleyenler tarafından da merakla bekleniyor. (Sporx)