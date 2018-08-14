Fenerbahçe Benfica maçı şifresiz izle veren kanallar periscope Canlı izleme linki Fenerbahçe Benfica maçı D-Smart Canlı İzle

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FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Ülker Stadı'nda 14 Ağustos Salı günü oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak. Heyecanla beklenen mücadele D-Smart'ın Spor SMART 77. kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

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FENERBAHÇE BENFİCA MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI



UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 21.00'de Benfica'yı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde sarı lacivertli ekip hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman koşu ile devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular yaptıkları pas ve top kapma çalışması ile idmanı sürdürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı kaydedildi.



Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Aatif, İsmail ve cezası bulunan Josef de Souza idmanda yer almayan isimler oldu.



FENERBAHÇE PORTEKİZ TAKIMLARI İLE 12. MAÇINA ÇIKIYOR



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Benfica’yla karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 12. sınavına çıkacak.



Avrupa’da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan son Benfica maçıyla birlikte Fenerbahçe, kalesinde 22 gol gördü



Fenerbahçe, Benfica’yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga’yla birer kez rakip oldu.







BENFİCA’YA KARŞI TATSIZ ANILAR



Fenerbahçe, tarihinde Avrupa kupalarında 3. kez eşleştiği Benfica’ya karşı tatsız anılara sahip.



Sarı-lacivertliler, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası’nda eşleştiği Benfica karşısında tarihinin en ağır yenilgisini 7-0’lık mağlubiyetle aldı. Bu yenilgi aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin tüm resmi maçlardaki en farklı mağlubiyeti özelliğini taşıyor. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında rövanşı ise 1-0 kazanmasına rağmen turu geçemedi.



Fenerbahçe, Benfica’yla diğer bir eşleşmesini 2012-2013 sezonunda yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar gelen sarı-lacivertliler, Benfica’yı Kadıköy’deki ilk maçta 1-0’la geçerek final için avantaj yakaladı. Rövanşta ise rakibine 3-1 kaybeden Fenerbahçe, rakibine elenerek finale çıkamadı.

Fenerbahçe-Benfica maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe kendi taraftarı önünde Portekiz futbolunun önemli ekiplerinden Benfica'yı konuk edecek. 14 Ağustos Salı akşamı saat 21.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Fenerbahçe-Benfica maçı Spor Smart'tan canlı izlenebilecek.



Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı



Temsilcimiz Fenerbahçe turun ilk maçında Portekiz deplasmanına konuk olurken, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Estadio da Luz'da oynanan maçın ilk yarısında iki takım birbirine üstünlük kuramazken, ikinci yarıda baskısını artıran Benfica aradığı golü 69. dakikada Eduardo Salvio'nun asistinde Franco Cervi ile buldu ve karşılaşmayı bu golle kazanarak, tur için avantaj elde etti.



Cocu ve Volkan basının karşısına çıkacak



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 14 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de Portekiz temsilcisi Benfica ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.



Teknik direktör Philip Cocu ve kaptan Volkan Demirel, 13 Ağustos Pazartesi saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bir basın toplantısı düzenleyecek.



Basın toplantısı öncesinde Sarı Kanaryalar, maç öncesi son antrenmanını saat 19.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapacak. Antrenmanın sadece ilk 15 dakikası basına açık olacak.



Benfica ise Ülker Stadyumu'nda saat 18.00'de antrenman yapacak ve bu antrenmanın da yine sadece ilk 15 dakikası medyaya açık olacak. Ülker Stadyumu’nda düzenlenecek Benfica takımının basın toplantısı ise bugün saat 19.30’da başlayacak.



Fenerbahçe sezona iyi başladı



Yeni sezon öncesi İsviçre'nin Lozan kentinde kamp yapan Fenerbahçe hazırlık maçları ile yeni sezona hazırlandı. İlk olarak kamp öncesinde İstanbulspor ile karşılaşan takım sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Bu maçta Sarı Lacivertlilerin golünü Aatif Chahechoue kaydetti.



Temsilcimiz Fenerbahçe İsviçre kampı sürecinde Lausanne ve Fulham ile karşılaştı. Lausanne karşısından 2-1 mağlup ayrılan Sarı-Lacivertlilerin tek golünü 82. dakikada Yiğithan Güveli attı. Fulham maçında ise Fenerbahçe iyi bir performans sergileyerek maçı 3-0 kazandı. Bu maçın golleri ise 28. dakikada Giuliano, 42. dakikad Hasan Ali Kaldırım ve 75. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.



Kampın ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe ilk olarak Feyenoord ile maç yaptı. Sarı Kanaryalar 3-0 öne geçtikleri maçta skoru muhafaza edemeyince karşılaşma 3-3 tamamlandı. Maçın golleri 7. dakikada Eljif Elmas, 14. dakikada Giuliano ve 18. dakikada Mathieu Valbuena'dan gelirken, 33. dakikada Giuliano bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Bu maçın ardından İzmir'de Altınordu ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Son hazırlık maçında ise Cagliari ile oynayan Sarı-Lacivertliler rakibini 2-1 ile geçerken, goller 51. ve 57. dakikalarda Alper Potuk'tan geldi.



Benfica ile turun ilk maçında karşılaşan Fenerbahçe sahadan 1-0 mağlup ayrılsa da, ligde ilk hafta Bursaspor'u 2-1 yenen Sarı-Lacivertliler de moraller yüksek. İyi başlangıç yapan takım, Benfica karşısında kendi taraftarının desteğiyle turu geçmek istiyor.



Benfica'nın hazırlık performansı



Portekiz ekibi Benfica ilk etap hazırlık maçlarında Napredak, Vitoria Setubal ve Sevilla ile karşılaştı. Napredak'ı 3-0 yenen takım, Setubal ile ise 1-1 berabere kaldı. Sevilla maçında ise galibiyete 1-0'lık skorla ulaştı.



Ardından Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda dev kulüplerle birlikte mücadele eden takım burada 3 maça çıkarken, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Borussia Dortmund ile 2-2, Juventus ise 1-1 berabere kalan Benfica, Lyon'a ise 3-2 mağlup oldu.



Fenerbahçe gençleşiyor



Sarı Kanaryalar transferde genç isimlere yöneldi. Hem altyapıdan isimleri A takıma takviye eden Fenerbahçe toplamda 4 futbolcuyu farklı takımlardan kadrosuna kattı. Altınordu'dan Berke Özer ile Barış Alıcı, NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu, Swansea City'den Andre Ayew ve Leicester City'den Islam Slimani takıma katılan isimler olurken, 4 isimle yollar ayrıldı.



Jose Fernandao, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wahda'ya transfer olurken, genç futbolcu Beykan Şimşek ise Osmanlıspor'un yolunu tuttu. Ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Luis Neto ve Vincent Janssen ise takımlarına geri döndü.



Benfica transferde kar ediyor



Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Benfica bu sezon transfere 15.38 milyon Euro harcarken, sattığı futbolculardan 30.20 milyon Euro kazandı. Kulüp böylece transfer gelir giderinden 14.82 milyon Euro kar etmiş oldu.



UNAM Pumas'tan Nicolas Castillo, Colon'dan German Conti, Panathinaikos'tan Odysseas Vlachodimos, Moreirense'den Alfa Semedo, Coimbra'dan Chiquinho, ADO Den Haag'dan Tyronne Ebuehi, Shakhtar Donetsk'ten Facundo Ferreyra ve Belgrano'dan Cristian Lema Benfica'nın kadrosuna kattığı isimler oldu.



Diğer yandan Joao Carvalho Nottm Forest'e, Andre Horta Los Angeles Galaxy'ye, Bryan Cristante Atalanta'ya, Raul Jimenez Wolverhampton'a, Joao Amaral Lech Poznan'a, Pedro Nuno Moreirense'ye, Jhon Murillo Tondela'ya, Andre Carillo Al-Hilal'e, Patrick Santa Clara'ya, Anderson Talisca GZ Evergrande'ye, Oscar Benitez Argentinos Junior'a, Salvador Agra Cadiz'e, Chiquinho Moreirense'ye transfer oldu. Eliseu serbest kalırken, Paulo Lopes ise futbola veda etti.

Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: Volkan, İsla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Eljif, Barış, Giuliano, Ayew, Soldado



Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Pizzi, Salvio, Cervi, Castillo









Elerse muhtemel rakibi belli



Fenerbahçe, turu geçmesi durumuna play-off’ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da yarın oynanacak. Sarı-lacivertliler, Benfica’ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına gidecek.

Fenerbahçe turu nasıl geçer?



Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi Play-Off'una kalabilmesini için rakibini her türlü 2 farklı skorla yenmesi gerekiyor. Bir başka ihtimal ise 1-0'lık galibiyet. Fenerbahçe Benfica'yı 1-0 yenerse maç uzatmala gidecek. Uzatmalarda da skor değişmezse Play-Off'a yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.

Josef ve Soldado dönüyor



Fenerbahçe'de cezası nedeniyle Josef de Souza ilk maçta forma giyemedi. Teknik direktör Cocu şans verirse ikinci maçta forma giyebilecek. Ayrıca ilk maçta sonradan oyuna dahil olan ve sakatlığı geçen Soldado'nun ikinci maçta sahaya 11'de çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe, 20 yıl sonra ilk peşinde



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz ekibi Benfica’yı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk maçlarında yenildiği 29 tur mücadelesinde sadece bir kez rakibini geçti. Portekiz temsilcisi karşısında deplasmandaki ilk maçtan 1-0’lık yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 1959’dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, daha önce 29 tur mücadelesinde ilk maçları kaybetti. Fenerbahçe bu mücadelelerde sadece 1 rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.



Göteborg’u eledi



Fenerbahçe, ilk maçlarda yenildiği 29 eşleşmede tek tur sevincini, 20 yıl önce 1998-1999 sezonunda Göteborg karşısında yaşadı. UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç’in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, İstanbul’daki rövanşta 25 Ağustos 1998’de Elvir Baliç’in tek golüyle kazanarak Göteborg’u elemeyi başardı.

Fenerbahçe'nin Benfica kadrosu



Kaleciler: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu



Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli



Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Giuliano Victor de Paula, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot, Josef de Souza, Eljif Elmas



Forvet: Roberto Soldado, Andre Ayew

Benfica'nın Fenerbahçe maçı kadrosu



Kaleciler: Svilar, Varela, Vlachodimos



Defans: Almeida, Conti, Luisao, Dias, Jardel, Lema, Grimaldo, Yuri Ribeiro



Orta saha: Fejsa, Semedo, Samaris, Parks, Gedson, Pizzi, Salvio, Rafa, Zivkovic, Cervi



Forvet: Jonas, Ferreyra, Castillo, Seferovic



Fenerbahçe Portekiz takımları ile 12. maçına çıkıyor



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Benfica’yla karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 12. sınavına çıkacak.



Avrupa’da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan son Benfica maçıyla birlikte Fenerbahçe, kalesinde 22 gol gördü



Fenerbahçe, Benfica’yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga’yla birer kez rakip oldu.



Benfica’ya karşı tatsız anılar



Fenerbahçe, tarihinde Avrupa kupalarında 3. kez eşleştiği Benfica’ya karşı tatsız anılara sahip.



Sarı-lacivertliler, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası’nda eşleştiği Benfica karşısında tarihinin en ağır yenilgisini 7-0’lık mağlubiyetle aldı. Bu yenilgi aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin tüm resmi maçlardaki en farklı mağlubiyeti özelliğini taşıyor. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında rövanşı ise 1-0 kazanmasına rağmen turu geçemedi.



Fenerbahçe, Benfica’yla diğer bir eşleşmesini 2012-2013 sezonunda yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar gelen sarı-lacivertliler, Benfica’yı Kadıköy’deki ilk maçta 1-0’la geçerek final için avantaj yakaladı. Rövanşta ise rakibine 3-1 kaybeden Fenerbahçe, rakibine elenerek finale çıkamadı.



Diğer maçlar



Fenerbahçe, 1990-1991 sezonu UEFA Kupası’nda ise eşleştiği Portekiz ekibi Guimares’i iki maçta da yendi.



Sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaştığı Porto’ya ise iki maçı da kaybetti.



Sarı-lacivertli takım Portekiz takımlarıyla en son Avrupa’da 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. turunda karşılaştı. Braga’yı sahasında 1-0 yenen Fenerbahçe, rövanşta ise rakibine, hakem Ivan Bebek’in çok eleştirilen yönetimiyle 4-1 kaybederek elendi.



Fenerbahçe’nin Portekiz takımlarıyla yaptığı maçlar şöyle:



Sezon Kulvar Rakip Skor



1975-1976 Şampiyon Kulüpler Kupası Benfica 0-7 / 1-0



1990-1991 UEFA Kupası Guimares 3-0 / 3-2



2008-2009 UEFA Şampiyonlar Ligi Porto 1-3 / 1-2



2012-2013 UEFA Avrupa Ligi Benfica 1-0 / 1-3



2015-2016 UEFA Avrupa Ligi Braga 1-0 / 1-4



Benfica, Türk takımlarına elenmiyor



Benfica daha önce Avrupa’da eleme turlarında 4 kez Türk takımlarıyla karşılaştı ve hepsinde turu geçen taraf oldu.



Portekiz ekibi, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda ve 2012-2013’te UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’yi, 2011-2012’de ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor’u elemişti. Trabzonspor, Benfica’ya elenmesine rağmen Fenerbahçe’nin UEFA’dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmıştı.



Benfica, 1980-1981 sezonu Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay’la eşleşti. İzmir’de yapılan ilk maçı 0-0 berabere tamamlayan Benfica, evinde 4-0 kazanarak tur atladı.



Benfica, daha önce Türk takımlarına karşı toplamda ise 13 maça çıktı. Bu maçlarda Portekiz ekibi 5 galibiyet, 4 defa da beraberlik elde etti. Türk takımları ise Benfica’ya karşı 4 galibiyet aldı.



Benfica’nın Türkiye’de hiç maç kazanamaması da dikkati çekiyor. Benfica, Türkiye’de daha önce Fenerbahçe’nin dışında Galatasaray, Trabzonspor, Altay ve Beşiktaş’la da eşleşti. Türkiye’de 6 maçta Benfica, üçer beraberlik ile yenilgi yaşadı.



Portekiz ekibi ülkesinde ise Türk takımlarına sadece bir kez mağlup oldu. Galatasaray, Benfica’yı deplasmanda 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası’nda 2-0 yenmişti. Benfica bu tek yenilginin dışında sahasında Türk ekiplerine karşı 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



Portekiz takımlarıyla 44 maç yapıldı



Türk ile Portekiz takımları, daha önce 44 maçta karşı karşıya geldi.



İki ülke takımları arasında oynanan 44 maçın 13’ünü Türk, 19’unu ise Portekiz ekipleri kazandı, 12 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe Avrupa'da 221. kez sahada



Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 220 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 94 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 274 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 326 gol gördü.



Deplasmanda performansı yükseldi



Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarında deplasman karnesini düzeltti.



Genel olarak Avrupa kupalarında deplasmanda iyi sonuçlar elde edemeyen sarı-lacivertliler, 2010 yılından bu yana ise dış sahada performasını artırdı.



Fenerbahçe, son 8 yılda Avrupa'da deplasmanda oynadığı 28 maçın 18'ini kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, rakiplerine 10 kez de yenildi.



Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki resmi maçlarda dış sahada aldığı 27 galibiyetin 10'u da son 8 yılda elde etmiş oldu.



Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde deplasmanda bugüne dek 111 maçta 62 yenilgi aldı. Yaptığı 111 maçta sarı-lacivertli ekip ayrıca 27 galibiyet ve 22 beraberlik alarak sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda rakip filelere 114 gol atarken, kalesinde 206 gol gördü.



Avrupa kupalarıdnaki başarıları



Avrupa'daki en büyük başarısını UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak elde eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda ise birer kez çeyrek finalde mücadele etti.



Tarihinde Avrupa'da bir yarı final, iki kez de çeyrek final gören Fenerbahçe, ilk büyük başarısını 1963-1964 sezonunda yaşadı.



Yugoslav teknik direktör Miroslav Kokotovic yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Rumen ekip Petrolul Ploiesti ve Kuzey İrlanda takımı Linfield'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Macarların ünlü takımı MTK Budapeşte'yle karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da rakibini 3-1 mağlup etti. O zamanki kural gereği yarı finale çıkacak takımı tarafsız sahada yapılacak maç belirledi. İtalya'da oynanan maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe, yarı finalin eşiğinden döndü.



Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki ilkleri şöyle:



- Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk maçını Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımına karşı oynadı.



- Avrupa kupaları tarihinde ilk galibiyetini 23 Eylül 1959'da Macar Csepel takımı karşısında alan sarı-lacivertliler, Türk takımlarının ilk deplasman galibiyetini de bu maçta elde etti. Fenerbahçe, Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Macaristan'da Csepel'i 3-2 yenerek kupanın dışına itti.



- Fenerbahçe, Türkiye'yi Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nda temsil eden ilk takım oldu.



- UEFA Kupası tarihinin ilk golünü 1971-1972 sezonunda İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Ferençvaroş maçında sarı-lacivertli futbolcu Yaşar Mumcu attı.



- Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Can Bartu, 100. golünü İsrailli Haim Revivo ve 200. golünü Brezilyalı Fabio Bilica kaydetti.