Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi gün FB BJK derbisi ne zaman saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası’nda futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? ZTK FB BJK hangi gün saat kaçta başlayacak? Siyah beyazlılar kendi sahasında 2-2 berabere kaldığı Fenerbahçe'yi deplasmanda eleyerek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de ise tüm hesaplar final üzerine kuruldu! Vodafone Park’ta oynanan karşılaşma nefes kesmiş ve gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2 sonuçlanmıştı. Deplasmanda gol avantajı bulunan Fenerbahçe bu avantajı kullanarak finale yükselmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması 19 Nisan Perşembe akşamı saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz açıklanmadı. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı olarak ATV'den canlı yayınlanacak.

TAKIMLAR NASIL TUR ATLAR?

Evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın finale yükselmesi için rakibini yenmesi gerekiyor. Karşılaşma 2-2 biterse maç uzayacak 3-3, 4-4 gibi gollü beraberliklerde ise finale yükselen ekip Beşiktaş olacak.

Deplasmanda 2 gol atarak büyük bir avantaj yakalayan Fenerbahçe, evinde kaybetmezse finale yükselmeye çok yakın olacak. 0-0, 1-1 gibi beraberliklerde sarı lacivertliler finale yükselecek. 2-2 durumunda maç uzayacak. Fenerbahçe'nin her türlü galibiyeti yine sarı lacivertlileri finale taşıyacak.

HAKEM AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan Perşembe günü oynanacak yarı final rövanş maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında 18 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan maçta ise hakem Barış Şimşek düdük çalacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan maçta Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

İDDAA ORANLARI BELLİ OLDU

Beşiktaş Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile kupa maçının rövanşı için karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın iddaa oranları şöyle:

2.20 Fenerbahçe

3.10 Beraberlik

2.35 Beşiktaş

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 19 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da Ülker Stadı'nda oynanacak rövanş karşılaşmasının biletlerinin, 12 Nisan Perşembe günü Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunulacağı bildirildi.



Fenerbahçe kart sahipleriyle faturalı Fenercell abonelerinin 13 Nisan Cuma gününden itibaren temin edebileceği biletlerin, 14 Nisan Cumartesi günü genel satışa açılacağı kaydedildi.



Kupadaki derbi maçın bilet fiyatları şöyle:



Spor Toto-Migros Tribünü: 87 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-B H-I Blok: 109 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-D-F-G Blok: 130 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-B-H-I Blok: 195 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 216 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok: 250 lira

Maraton Alt E Blok: 297

Fenerium Alt E Blok: 324 lira

1907 Tribünü: 430 lira