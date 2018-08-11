Periscope Fenerbahçe Bursaspor canlı izle şifresiz veren kanallar Fenerbahçe Bursaspor Bein Sports 1 Canlı İzle

Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Fenerbahçe Bursaspor maç sonucu canlı skoru özet ve golleri açıklandı mı? Fenerbahçe Bursaspor maçı ilk 11'lerinde kimler var? sorusu karşılaşmayı bekleyen taraftarlar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe Bursaspor Bein Sports 1 Canlı İzleme linki ve Fenerbahçe Bursaspor şifresiz veren kanallar periscope Canlı izleme videosu haberimizde. Fenerbahçe Bursaspor maçı ile lige başlangıç yapıyor. Son 10 karşılaşmada Sarı Lacivertli rakibine karşı yalnızca 2 maç kazanabilen Yeşil Beyazlı takım, bu istatistiği değiştirmek için Kadıköy'de çim sahaya çıkacak. Fenerbahçe ise rakibi Bursaspor önünden 3 puanı alarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyecek. Fenerbahçe Bursaspor maçı ile yeni sezona yepyeni yönetimiyle iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıkıyor. Transfer döneminde takıma kattığı genç ve yetenekli oyuncularla dikkat çeken Sarı Lacivertliler, Philip Cocu yönetiminde yeni sezonun ilk mücadelesini vermeye hazırlanıyor. Ülker Stadı'nda sezon Fenerbahçe - Bursaspor maçıyla açılıyor. Fb yeni başkanı ve yeni hocasıyla "Bu sezonki en büyük transfer" gözüyle bakılan 12. Adam'ın önüne çıkacak. İstediği transferleri yapamayan Bursaspor, zorlu Kadıköy atmosferinden puan çıkarmaya çalışacak. Fenerbahçe Bursaspor maçın canlı skor takibi ve detayları star.com.tr'de

Fenerbahçe sezona Bursaspor maçıyla başlıyor. Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak Fenerbahçe, son iki sezondaki kötü başlangıçlarını taraftarına unutturmaya çalışacak. Son iki sezonun ilk 2 haftalarında galibiyet alamayarak kötü başlangıçlar yapan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonuna galibiyetle girmek için mücadele edecek.

FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 1. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Bursaspor'u ağırlayacak. 11 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetirken yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Bu akşam Ülker Stadyumunda oynanacak ve saat 21:45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve canlı anlatımı haberimizde.







Fenerbahçe - Bursaspor 11'ler...



Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Ayew, Josef, Eljif, Barış Alıcı, Giuliano, Soldado



Bursaspor: Harun, Barış, Ertuğrul, Ekong, Aziz Behich, Badji, Aytaç, Lima, Furkan, Yusuf Erdoğan, Stancu



Fenerbahçe'de yeni transfer Andre Ayew sakatlığı nedeniyle Benfica ile oynanan maçta forma giyememişti. Ayew'in en kötü ihtimalle Bursaspor maçının son bölümünde Cocu'nun şans vermesi halinde oynaması bekleniyor.



İki takım arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.





7 yıl sonra ilk peşinde



Fenerbahçe, yarın Bursaspor'u yenmesi durumunda uzun bir süre sonra ligde 9 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.



Ligde son olarak 2010-2011 sezonun son 7, 2011-2012'de ise ilk 2 maçı kazanarak 9'da 9 yapan Fenerbahçe, 7 yıl sonra bu galibiyet serisini tekrarlamak için ter dökecek.



Geride kalan sezonda teknik direktör Aykut Kocaman'la ligde son 8 haftayı da galibiyetle bitiren Fenerbahçe, Bursaspor'u yenmesi durumunda seriyi 9 maça yükseltecek.



Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.



İki takım arasında geride kalan 98 maçtan 50'sini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin ligde attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi.



Taraflar arasında geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı.

Fenerbahçe ile Bursaspor 99. randevuda



Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 99. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi’ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.



İki takım arasında geride kalan 98 maçtan 50’sini Fenerbahçe, 14’ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin ligde attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi. Taraflar arasında geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1’lik skorlarla kazandı.



İstanbul’daki maçlar



Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul’da 47 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu. İstanbul’daki maçlarda Fenerbahçe 31, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertliler evinde 91 gol attı, kalesinde 36 gol gördü. Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul’da oynanması gereken maç Ankara’da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Öte yandan, Fenerbahçe’nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara’da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.



En farklı skorlu galibiyetler



Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara’da yaptığı maçta 7-1’lik skorla aldı.



Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

LİG TARİHİNDE 99. MÜCADELE



Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 99. kez karşı karşıya gelecek.



Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.



İki takım arasında geride kalan 98 maçtan 50'sini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin ligde attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi.



Taraflar arasında geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 47 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.



İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 31, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.



Sarı-lacivertliler evinde 91 gol attı, kalesinde 36 gol gördü.



Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.



Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.



Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.



7 YIL SONRA İLK PEŞİNDE



Fenerbahçe, yarın Bursaspor'u yenmesi durumunda uzun bir süre sonra ligde 9 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.



Ligde son olarak 2010-2011 sezonun son 7, 2011-2012'de ise ilk 2 maçı kazanarak 9'da 9 yapan Fenerbahçe, 7 yıl sonra bu galibiyet serisini tekrarlamak için ter dökecek.



Geride kalan sezonda teknik direktör Aykut Kocaman'la ligde son 8 haftayı da galibiyetle bitiren Fenerbahçe, Bursaspor'u yenmesi durumunda seriyi 9 maça yükseltecek.

Fenerbahçe ligde son 10 maçında yenilgi yüzü görmedi ve bu sürede 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLARI

Uluslararası - UEFA Champions League App, Benfica TV

Bosna Hersek - Arena Sport 1

Brezilya - Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil

Hırvatistan - Arena Sport 1

Makedonya - Arena Sport 4 Serbia

Karadağ - Arena Sport 4 Serbia, Arena Sport 1

Portekiz - Benfica TV

Sırbistan - Arena Sport 4 Serbia, Arena Sport 1

IDMAN TV

AZ TV

Arena Sport 1 HD (cro)

Arena Sport 2 HD (serbia)

beIN Sport Max 7

beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

BT Sport Extra Red Button

OTE Sport 7 HD

Sky Sport 8 (Germany)

Sport Tv1 (Portugal)