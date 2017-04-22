Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe derbiye hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esenyurt'ta ayakkabıları çalıp, elektrik kablolarına astılar

Esenyurt'ta ayakkabıları çalıp, elektrik kablolarına astılar

TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA