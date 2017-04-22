Fenerbahçe derbiye hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.