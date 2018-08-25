Fenerbahçe, Diego Reyes transferini duyurdu

Fenerbahçe bonservisi elinde olan Meksikalı Diego Reyes'i kadrosuna kattığını açıkladı. Reyes, dün gece saatlerinde İstanbul'a gelerek bu sabah saatlerinde de sağlık kontrolünden geçmişti.

Fenerbahçe, Meksikalı stoper Diego Reyes'i bedelsiz olarak kadrosuna kattığı resmen açıkladı!

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

"Meksikalı savunma oyuncusu 26 yaşındaki Diego Reyes kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kendisine çubukluya hoş geldin diyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

7. transfer

Fenerbahçe yönetimi, daha önce Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Andre Ayew, Islam Slimani ve Michael Frey'i renklerine katmıştı.