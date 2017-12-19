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Fenerbahçe Doğuş - Kızılyıldız: 82-56

THY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 82-56 yendi.

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THY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 26 sayı farkla 82-56 mağlup etti.
 
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadenin ardından ligde 3. sıradaki Fenerbahçe Doğuş 9. galibiyetini elde ederken, 11. sıradaki Kızılyıldız ise 8. mağlubiyetini aldı.
 
FENERBAHÇE DOĞUŞ: 82 - KIZILYILDIZ: 56
 
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Michele Rossi (İtalya)
 
Fenerbahçe Doğuş: Kostas Sloukas, Jason Thompson, James Nunnally, Nikola Kalinic, Nicolo Melli
Başantrenör: Zeljko Obradovic
 
Kızılyıldız: Taylor Rochestie, Mathias Lessort, James Feldeine, Milko Bjelica, Nemanja Dangubic
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
 
1. Periyot Sonucu: 17-11
2. Periyot Sonucu: 41-33 (24-22)
3. Periyot Sonucu: 62-42 (21-9)
4. Periyot Sonucu: 82-56 (20-14)

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