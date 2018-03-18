Fenerbahçe Doğuş, Darüşşafaka'yı 76-69 mağlup etti

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, Darüşşafaka'yı ağırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 76-67 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş, 21. haftada 18. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Karşılaşma öncesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir video oynatıldı.

Fenerbahçe maça; Wanamaker, Melih, Nunnally, Vesely ve Ahmet beşiyle başladı.

Darüşşafaka ise; Wilbekin, Muhammed, Sant-Roos, Emircan ve Eric beşiyle sahadaydı.

Düşük skorla başlayan karşılaşmada açılışı konuk ekipten Michael Eric yaptı. Nunnally orta mesafe şutuyla skorun eşitlediği mücadelede Muhammed Baygül'ün serbest atışlarına da Vesely ile yanıt geldi: 4-4. Johnson ve Melih'in karşılıklı basketlerinin ardından televizyon molasına 6-7'lik skorla gidildi (04:46). Mola sonrası da çekişmeli geçen mücadelenin ilk periyodu 18-18 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyotta eşitliği bozan taraf Furkan Aldemir oldu: 18-19. Datome ve Kidd'in karşılıklı sayılarının ardından Vesely ile tekrar öne geçen Fenerbahçe Doğuş, Sloukas'la farkı 3 sayıya yükseltti ve rakibine mola aldırdı: 25-22. Mola sonrası skor 27-27'de tekrar eşitlense de Fenerbahçe Doğuş; Datome, Sloukas, Vesley ve Nunnally ile farkı çift hanelere çıkardı: 40-30. Fenerbahçe Doğuş ilk yarının kalan bölümünde farkın erimesine izin vermedi ve soyunma odasına 45-36'lık skorla gidildi.

Darrüşşafaka Doğuş ikinci yarıya daha etkili başladı ve 45-46 öne geçti. Ahmet Düverioğlu ve Datome'nin kaydettiği 5-0'lık seriyle suskunluğunu bozan Fenerbahçe Doğuş, üçüncü periyodu 62-54 önde tamamladı.

Final periyodunda da hücum ve savunmadaki etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Doğuş, farkın erimesine izin vermedi ve maçı, 76-67 kazandı.

Çeyrek Skorları:

1. Çeyrek: 18-18

2. Çeyrek: 27-18 (Fenerbahçe Doğuş)

3. Çeyrek: 18-17 (Darüşşafaka)

4. Çeyrek: 15-14 (Darüşşafaka)