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Fenerbahçe Doğuş, Daüşşafaka'dan Brad Wanamaker ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı

Fenerbahçe Doğuş, Daüşşafaka'dan Brad Wanamaker ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli kısa oyuncularından biri kabul edilen ve geçtiğimiz yılki performansıyla kendisine Euroleague’in en iyi ikinci beşinde yer bulan Brad Wanamaker ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Birleşik Amerikalı Brad Wanamaker ile güçlendirdi.

1.93 cm boyunda olan ve hem bir hem de iki numaralı pozisyonlarda forma giyebilen tecrübeli oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe Doğuş’un başarısı için mücadele edecek.

Brad Wanamaker’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz"

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