Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Unicaja Malaga'ya 68-67 mağlup oldu
THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Unicaja Malaga ile karşılaştı.
Son periyoda 7 sayı farkla giren Fenerbahçe Doğuş, 4. çeyrekte sayı bulmakta zorlanınca rüzgar tersine döndü. Sarı-lacivertliler maçın son dakikalarında farkı kapasa da Sloukas’ın son saniyede attığı şut isabetli olmayınca Fenerbahçe Doğuş mücadeleden 68-67 yenik ayrıldı.
1.PERİYOT: Malaga-Fenerbahçe Doğuş: 20-20
2.PERİYOT: Malaga-Fenerbahçe Doğuş: 36-41
3.PERİYOT: Malaga-Fenerbahçe Doğuş: 50-57
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