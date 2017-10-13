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Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Unicaja Malaga'ya 68-67 mağlup oldu

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Unicaja Malaga ile karşılaştı.

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Son periyoda 7 sayı farkla giren Fenerbahçe Doğuş, 4. çeyrekte sayı bulmakta zorlanınca rüzgar tersine döndü. Sarı-lacivertliler maçın son dakikalarında farkı kapasa da Sloukas’ın son saniyede attığı şut isabetli olmayınca Fenerbahçe Doğuş mücadeleden 68-67 yenik ayrıldı.

1.PERİYOT: Malaga-Fenerbahçe Doğuş: 20-20

2.PERİYOT: Malaga-Fenerbahçe Doğuş: 36-41

3.PERİYOT: Malaga-Fenerbahçe Doğuş: 50-57

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