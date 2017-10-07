Fenerbahçe Doğuş-Banvit: 80-63
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun açılış maçında Fenerbahçe Doğuş, Ülker Arena'da Banvit'i 80-63 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2017-2018 sezonu açılış maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında Banvit'e fark attı: 80-63.
Sarı-lacivertli ekip hafta içinde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda rakibini 75-64 mağlup etmişti.
1. Periyot: 18 -12 (Fenerbahçe)
İlk Yarı: 42-34 (Fenerbahçe)
3. Periyot: 64-41 (Fenerbahçe)
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