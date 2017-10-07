Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Doğuş-Banvit: 80-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun açılış maçında Fenerbahçe Doğuş, Ülker Arena'da Banvit'i 80-63 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2017-2018 sezonu açılış maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında Banvit'e fark attı: 80-63.
Sarı-lacivertli ekip hafta içinde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda rakibini 75-64 mağlup etmişti.
 
1. Periyot: 18 -12 (Fenerbahçe)
İlk Yarı: 42-34 (Fenerbahçe)
3. Periyot: 64-41 (Fenerbahçe)
 
Ayrıntılar geliyor...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çanakkale Savaşı’ının öncesinde geçen Türk oyunu, HARP Vefa Steam’de!

Çanakkale Savaşı’ının öncesinde geçen Türk oyunu, HARP Vefa Steam’de!

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

CHP’nin delege seçiminde ortalık karıştı!

CHP’nin delege seçiminde ortalık karıştı!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA