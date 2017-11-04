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Fenerbahçe en çok gol yediği sezonlardan birini yaşıyor

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 11 maçın 10 tanesinde kalesinde gol gördü. Fenerbahçe toplamda ise kalesinde 16 gol gördü.

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Maç başına 1,45 gibi gol yeme ortalamasına sahipFenerbahçe, en son Luis Aragones döneminde 2008-09 sezonunda bu kadar gol yemişti.

Fenerbahçe 2008-09 sezonunda 11.haftada 24 gol atıp 16 gol yemişti. Fenerbahçe sözü geçen sezon 11.haftada 19 puan toplayıp 6.sırada kalmıştı.

Sezon Yed.Gol

2017-18 sezonu 16 gol

2016-17 sezonu 10 gol

2015-16 sezonu 9 gol

2014-15 sezonu 12 gol

2013-14 sezonu 11 gol

2012-13 sezonu 10 gol

2011-12 sezonu 9 gol

2010-11 sezonu 14 gol

2009-10 sezonu 7 gol

2008-09 sezonu 16 gol

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