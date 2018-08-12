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Fenerbahçe eski oyuncusu Merih Demiral'in peşinde

Fenerbahçe, 2016'da Sporting'e gönderdiği eski oyuncusu Merih Demiral'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Sporting'te teknik direktör Jose Peseiro tarafından kadroda düşünülmeyen Merih Demiral Fenerbahçe'ye dönüyor.
 
Fenerbahçe, 2016 yılında Sporting'e gönderdiği Merih Demiral'ı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
 
Portekiz basınında yer alan haberde, Sporting Teknik Direktörü Peseiro tarafından transer listesine konan Merih için Fenerbahçe'nin devrede olduğu belirtildi. Haberde, Sporting'e Merih için şu ana kadar gelen en ideal teklifin Fenerbahçe'den olduğuna da yer verildi.
 
2022'ye kadar Sporting ile sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki genç oyuncu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Tondela ve Nacional'in de devrede olduğu belirtildi.
 
Fenerbahçe bu sezon kadrosunu genç oyuncularla güçlendirerek dikkat çekmişti. Sarı-lacivertliler Altınordu'dan Barış Alıcı ile Berke Özer'i kadrosuna kattı. (Sporx)

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