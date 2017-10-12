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Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'la iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

İdmanın medyaya açık bölümünde futbolcular, pas ve iki grup halinde topla atağa çıkma çalışmaları yaptı.

Hasan Ali Kaldırım antrenmana çıkmadı

Sarı-lacivertli ekipte ağrıları olduğu açıklanan Hasan Ali Kaldırım, antrenmana katılmadı.

Aşırı çalışmaya bağlı kas ağrısının olduğu ifade edilen oyuncunun, tedbir amaçlı olarak salonda çalıştırıldığı ve yarın takıma katılmasının beklendiği belirtildi.

Tedavisine devam edilen Robin van Persie ise bir süre sahada takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra tesislere girdi.

Öte yandan, tesisleri ziyaret eden Fenerbahçe Gençlik ve Çocuk Kulübü üyesi bir grup taraftar, teknik ekip ve oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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