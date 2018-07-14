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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini resmen açıkladı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli kulübe imza attı.

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Fenerbahçe, Berke Özer ve Barış Alıcı'nın ardından NEC Nijmegen'den Hollanda genç milli takımı oyuncusu, 19 yaşındaki Ferdi Erenay Kadıoğlu'nu resmen kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Ferdi Kadıoğlu'na Fenerbahçe Ailesi'ne hoş geldin diyor, çubuklu forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz." denildi.

COCU'NUN FERDİ İÇİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili "Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum." açıklamasını yaptı.

(Sporx)

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