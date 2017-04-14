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Fenerbahçe Ekaterinburg'u yendi ve finale yükseldi!

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde UMMC Ekaterinburg'u 70-61 yendi ve adını finale yazdırdı.

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Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde UMMC Ekaterinburg'u 70-61 yendi ve adını finale yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, 16 Nisan Pazar günü oynanacak final maçında, Dinamo Kursk-USK Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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