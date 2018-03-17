Fenerbahçe Galatasaray özet FB GS derbisi maç özeti önemli anları

Fenerbahçe Galatasaray maç özeti dev derbinin özet dakikalarını merak edenler tarafından araştırılıyor. FB GS derbisi özet anları haberimizde bulunuyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren iki dev takımın karşılaşmasında gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı. Bu sonuçla Galatasaray haftayı liderlik koltuğunda kapatırken, Fenerbahçe şampiyonluk yolunda büyük yara almış oldu. İşte, Fenerbahçe Galatasaray maç özeti! Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 54 yaparken, Fenerbahçe ise 48 puanda kaldı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

15.dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu alan Gomis'in yerden sert şutunda top ters taraftaki direğin dibinden auta çıktı.

23’te Sağ kanatta topu kapan Giuliano son çizgiye inmeden pasını çıkardı. Ceza alanındaki Soldado'nun gelişine vuruşunda son anda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

34.dakikada Orta alanda Mehmet Ekici'nin kaptırdığı top sonrası Feghouli takımını karşı atağa çıkardı. Onun pasıyla ceza alanında topu alan Gomis yerden sert vurdu, top ters taraftan auta çıktı.

39.dakikada Serbest vuruşta Mehmet Ekici şutunu çekti, kaleci Muslera üzerine doğru gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

40’ta Dirar'ın pasıyla bir anda sağ kanattan savunma arkasına sarkan Giuliano, taç çizgisi önünden orta-şut karışımı bir vuruş yaptı. Doğrudan kaleye yönelen top üst ağlarda kaldı.

41.dakikada Dirar'ın pasıyla bir anda sağ kanattan savunma arkasına sarkan Giuliano, taç çizgisi önünden orta-şut karışımı bir vuruş yaptı. Doğrudan kaleye yönelen top üst ağlarda kaldı.

Dev derbide ilk yarı golsüz eşitlikle sona eriyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

48.dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza alanına sokulan Rodrigues'in sert şutunda Volkan'dan seken topu Gomis tamamladı, bu kez savuınma topun önüne siper olarak mutlak golü önledi.

60.dakikada Galatasaray atağında Nagatomo ceza alanı dışından çok sert vurdu. Volkan'ın güçlükle çeldiği topu Feghouli kontrol etti, onun sağ çaprazdan boş durumdaki vuruşunda ise top yan ağlarda kaldı.

65.dakikada Sağ kanatta rakibinden çok iyi sıyrılan Dirar'ın ortasında Alper Potuk kale alanı önünden kafa vuruşunu yaptı, Muslera üzerine gelen topu kontrol etmekte zorlanmadı.

72.dakikada Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza alanı ön çizgisinden gelişine vuran Nabil Dirar çerçeveyi tutturamadı. Aut...

80.dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ taç çizgisi üzerinden ortasına ceza alanı ilk metrelerinde çok iyi yükselen Fernandao kafayı vurdu ve ağları sarstı ancak öncesinde Brezilyalı oyuncu için ofsayt bayrağı havadaydı.

81’de Valbuena'nın derinlemesine pasıyla Giuliano savunma arkasına sarktı. Bu sırada Muslera da kalesini terk etmişti, Giuliano topu bekletmeden kaleye yollamak istedi ancak yerden giden top kaleci Muslera'da kaldı.

86.dakikada Ceza alanı içinde Giuliano'dan pası alan Fernandao sol çaprazda bomboş durumda vuruşunu yaptı. Muslera karşı karşıya pozisyonda mutlak golü önledi.

89’da Kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Maicon çok iyi vurdu, Volkan'ın bakışları arasında direğe çarpan top dışarı çıktı.

90+4’te Fenerbahçe'nin atağa çıkarken kaptırdığı top sonrası Galatasaray çok etkili geldi. Gomis'in ceza alanında pasıyla bomboş durumda topu alan Tolga'nın vuruşunda Volkan iki hamlede topu kontrol etti.

Haftalardır merakla beklenen dev derbide kazanan çıkmadı. Fenerbahçe ile Galatasaray golsüz berabere kaldı.