Fenerbahçe, Galatasaray'ı havadan vuracak

Nefesleri kesmesi beklenen derbide Fenerbahçe’nin hocası Dick Advocaat, ezeli rakip Galatasaray’ı hava gücüyle yıkmayı planlıyor. Hollandalı teknik adam, Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etmişti. Bu karşılaşmada, Sarı-Kırmızılılar’ın sezon başından beri adeta kanayan yarası olan duran top savunması ve hava toplarındaki zaafiyeti tam anlamıyla tavan yaptı. Adebayor, belki de kariyerinin en kolay kafa gollerini Galatasaray filelerine yolladı.

Advocaat da Cim Bom’un bu zaafından yararlanmayı planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, stoperdeki iki ismi Martin Skrtel ve Simon Kjaer ile özel bir görüşme yaparak, “Rakibin hava toplarında yaşadığı sıkıntı, derbide bizim için bir fırsat olacak. Kazandığımız her duran topta ceza sahası içinde olmanızı istiyorum. Bu maçta sizden gol bekliyorum” dedi.

Rakamlar da ortada

Advocaat, idmanlarda da bol bol duran top organizasyonu çalıştırdı. Hollandalı teknik adam ayrıca orta sahadaki iki uzunu, Josef ve Mehmet Topal’a da kanat ataklarında mümkün olduğu kadar rakip ceza sahası içine girmeleri talimatı verdi. Fenerbahçe’de bu 4 oyuncunun da Galatasaray savunmasına karşı ciddi bir boy avantajı olacak.

Galatasaray, bu sezon ligde 32 gol gördü. Bunların 14’ü kafayla atıldı. Bu rakama, duran topların ardından ayakla atılan goller dahil değil! Fenerbahçeli oyuncular ise ligde kafayla rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Aynı şekilde Sarı-Lacivertliler’in duran toplardan ayakla buldukları goller de bu sayının dışında.