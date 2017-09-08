Fenerbahçe, Gustavo Scarpa için harekete geçti

Gustavo Scarpa, oyuncu özellikleriyle tam Aykut Kocaman’ın istediği isim konusunda.

Brezilyalı yıldız kanatlarda ve orta sahanın ortasında oynamasının yanı sıra forvette de görev yapabiliyor.

Bu nedenle Kocaman’ın ilk tercihi o. Ancak 23 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda Fluminense henüz ikna edilmedi. Her şeye rağmen yönetim, transfer son gününde elinden geleni yapacak.

(Fanatik)