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Fenerbahçe, Gustavo Scarpa için harekete geçti

Orta saha ve forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Fluminense forması giyen Gustavo Scarpa'yı gündemine aldı.

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Gustavo Scarpa, oyuncu özellikleriyle tam Aykut Kocaman’ın istediği isim konusunda.

Brezilyalı yıldız kanatlarda ve orta sahanın ortasında oynamasının yanı sıra forvette de görev yapabiliyor.

Bu nedenle Kocaman’ın ilk tercihi o. Ancak 23 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda Fluminense henüz ikna edilmedi. Her şeye rağmen yönetim, transfer son gününde elinden geleni yapacak.

(Fanatik)

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