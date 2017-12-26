Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu, Emre Akbaba ve Cristico'yu transfer etmek üzere

Aykut Kocaman yönetiminde Süper Lig’de 10 maçtır yenilmeyip son 6 maçında 5 galibiyet alarak şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe’de gözler transferde. Yabancı kontenjanındaki sıkıntıyı çözmek için gaza basan Sarı-Lacivertliler, Fernandao ve RVP ile bu sorunu halledip takıma yerli isimleri monte etmenin hesaplarını yapıyor.

F.Bahçeli kurmaylar, öncelikle bu sezon ligde ve kupada sadece 4 maça çıkan Brezilyalı Fernandao’yu satıp elden çıkarmak istiyor. Ardından ‘müzmin sakat’ Robin Van Persie’yi kadro dışı bırakmayı planlayan Kanarya, sonrasında ise Türk oyunculara yönelecek. Sarı-Lacivertliler, Alanya ile gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 10 numara Emre Akbaba’yı Akdeniz ekibinden resmen istendi. Fenerbahçe, Çizme devi Milan’da bir türlü sistemde kendine yer bulamayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için de girişimlere başlayacak.

SOL BEKE İTALYAN

Sol bekte 23 yaşındaki Abdul Rahman Baba için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de bu bölge için nabız yoklanan diğer ismin Domenico Criscito olduğu öğrenildi.

Rus ekibi Zenit’teki 7. sezonunu geçiren 31 yaşındaki İtalyan futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

(Habertürk)