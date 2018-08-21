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Fenerbahçe için Lo Celso'yu yazdılar

Giuliano ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de orta sahaya Lo Celso fırsatı çıktı. PSG’nin Arjantinli yıldıza gelecek teklifleri değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

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Transfer dönemi bitene kadar kadrosuna bir orta saha oyuncusu katmak isteyen Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi. PSG’de forma giyen 23 yaşındaki orta saha Lo Celso için sıcak gelişmeler dikkat çekti.

Fransa basınında yer alan haberde, PSG’nin Arjantinli yıldız için gelecek teklifleri değerlendirme konusunda olumlu yaklaştığı belirtildi. Unai Emery ile sorun yaşamayan ancak yenik direktör Thomas Tuchel’in kadroda düşünmediği Lo Celso için tekliflere açık olunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’nin de ilk etapta kiralama yoluna gitmesi beklenirken, bonservisinin 40 milyon euro civarı olması sıkıntı yaratıyor. Arjantinli oyuncunun PSG ile 2021’e kadar da sözleşmesi bulunuyor. 

(Skorer)

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