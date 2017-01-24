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Fenerbahçe, Amedspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Antrenman öncesinde Danimarka milli takımında görev yapan Jon Dahl Tomasson, tesislere bir ziyaret gerçekleştirdi. Tomasson; Teknik direktör Dirk Advocaat ve Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer’le de bir araya geldi.
 
Teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12.00’de başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarının ardından yine dar alanda gerçekleştirilen hücum defans çalışmasıyla sürdü ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
 
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son hafta müsabakasında 25 Ocak Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Maç saat 18:00'da başlayacak.

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