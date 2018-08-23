Fenerbahçe, Josef de Souza'nın Al Ahli'ye transferini KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Josef de Souza'nın Al Ahli'ye transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Josef de Souza'nın Al Ahli'ye transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
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