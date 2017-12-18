Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor: 2-0

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. İkinci yarıda Valbuena'nın girmesiyle oyunun şekli değişti ve Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mehmet Topal, 76. dakikada Mathieu Valbuena kaydetti. Fenerbahçe ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de puanını 32'ye çıkardı ve Galatasaray'ın önünde 16. haftayı 2. sırada tamamladı. Kardemir Karabükspor ise 8 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligin 17. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kardemir Karabükspor ise gelecek hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Fenerbahçeli taraftarlar, Kardemir Karabükspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Süper Lig'de son 4 maçını kazanan sarı-lacivertli takım, önemli bir taraftar desteğiyle Kardemir Karabükspor maçına çıktı. Stadın her iki kale arkası tribünü tamamen dolarken, maçı yaklaşık 40 bin sarı-lacivertli taraftar izledi. Kardemir Karabükspor'un az sayıdaki taraftarı da takımlarına deplasman tribünden destek oldu.

AYKUT KOCAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK! JANSSEN & SOLDADO

Aykut Kocaman, Süper Lig'in 16. haftasında Kardemir Karabükspor karşısında ilk 11'de tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, geçen hafta Bursaspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inde zorunlu olarak bir değişikliğe gitti. Bursa'daki maçın ilk yarısında sakatlanan Vincent Janssen'in yerine forvet hattında Roberto Soldado oynadı.

Kadıköy'deki mücadeleye ev sahibi Fenerbahçe çok daha iyi başladı. Daha etkili olan ve rakip alanda pozisyon arayan taraf Fenerbahçe olurken, Kardemir Karabükspor rakibini kendi sahasında bekledi.

İlk 10 dakika geride kalırken, topla oynama yüzdelerinden Fenerbahçe'nin %75'e %25'lik üstünlüğü vardı.

Mücadelenin 15. dakikasında Kardemir Karabükspor, rakip sahanın ortalarından sol kanada yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına gönderilen top savunmadan sekti. Kardemir Karabükspor'da boşta kalan topu Serdar kaleye göndermek istedi, top bir kez daha savunmadan döndü. Bu kez Yatabare önünde kalan topu vole ile kaleye göndermek istedi ancak top kalenin çok uzak bir noktasından auta gitti.

32. dakikada orta sahadan sol kanada doğru uzun bir pas atmayı deneyen Mehmet Topal, pasında isabet sağlayamadı ve top taca gitti. Topal'ın attığı isabetsiz pasın ardından tribünlerden tepkiler yükselmeye başladı. Ülker Stadı'nın büyük bir kısmını dolduran taraftarlar, Mehmet Topal'ın hatalı pasının ardından tecrübeli oyuncuyu kısa bir süre ıslıkladı.

Gelişen Fenerbahçe hücumunda 34. dakikada sağ kanattan Şener topa hareketlendi. Şener, topla birlikte sağ çizgiye yakın noktada rakibini geçmek isterken yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda faul kararı verdi. Kardemir Karabükspor forması giyen Luis Ibanez sarı kart gördü. Serbest vuruşu İsmail Köybaşı kullandı. Ceza sahasına gönderilen topu kaleci Çağlar Şahin Akbaba yumrukladı. Ceza sahasının dışına açılan topu Şener kontrol etti. Şener uzak mesafeden kaleyi düşündü ancak top çok üstten auta gitti. Aut atışını kullanmak isteyen kaleci Çağlar Şahin Akbaba'ya atılan maddeler nedeniyle oyun kısa bir süre durdu. Hakem bu sırada itirazlarından dolayı Barış Başdaş'a da bir sarı kart gösterdi.

Gelişen Karabükspor atağında ceza alanı önünde yaşanan karambol sonrası top bir anda ceza sahası içinde Barış Başdaş'ın önüne geldi. Barış kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kalabileceği pozisyonda topu iyi kontrol edemedi ve top kaleci Volkan'da kaldı.

FENERBAHÇE'DE İKİ DAKİKADA, İKİ SARI KART, İKİ CEZALI...

Mücadelenin 38. dakikasında Şener'in rakibine yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi ve Şener bu pozisyonda bir sarı kart gördü. Bu pozisyondan kısa bir süre sonra 39. dakikada sağ kanatta Skrtel'ın rakibine yaptığı sert müdahaleyi hakem faul olarak değerlendirdi. Bu pozisyonda Skrtel bir de sarı kart gördü. Şener ve Skrtel gördükleri bu sarı kartla gelecek hafta cezalı duruma düştü.

İlk yarının kalan kısmında da her iki ekip gol bulamadı ve Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasındaki maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Sarı-lacivertli ekipte sarı kartı da bulunan Şener çıkarken, oyuna Mathieu Valbuena dahil oldu.

İkinci yarının ilk 5 dakikası geçilirken, ev sahibi Fenerbahçe daha fazla topla oynayıp rakip alanda gol arayan taraf oldu.

VALBUENA GİRDİ, OYUN DEĞİŞTİ! GOL TOPAL'DAN GELDİ

Fenerbahçe 56. dakikada hücum yönünün solundan bir korner kazandı. Kazanılan korner için topun başına Valbuena geçti. Valbuena'nın ceza sahasına ortasında Mehmet Topal çok etkili bir kara vuruşu yaptı ve Mehmet'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 56. dakikada Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Baskısını arttıran Fenerbahçe'de Valbuena 59. dakikada ceza sahasının dışından şık bir vuruş yaptı. Kaleci Çağlar son anda topu kornere gönderdi.

Fenerbahçe skor avantajını ele geçirdikten sonra da oyundaki üstünlüğünü sürdürürken, 70. dakikada 1-0'lık skorla geçildi.

Aykut Kocaman, 71. dakikada bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Roberto Soldado kenara gelirken, Isla oyuna dahil oldu.

GIULIANO İLE FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI AMA...

Fenerbahçe 73. dakikada Giuliano ile gol çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Giuliano, rakibinin de müdahalesiyle topu kontrol etmekte zorlandı. Altıpasa yakın noktada kaleci Çağlar ile karşı karşıya kalmasına rağmen Giuliano istediği gibi vuramadı ve top kaleci Çağlar'dan geri döndü.

BU KEZ KENDİSİ ATTI! VALBUENA'DAN ŞIK PLASE

Mücadelenin 76. dakikasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mathieu Valbuena sol kanatta topla buluştu. Valbuena rakibini karşısına alarak ceza sahasına kadar ilerledi. Fransız yıldız ceza sahasına girer girmez topu sağına çekti ve çok şık bir plase vuruş gerçekleştirdi. Valbuena'nın şık vuruşunda top ağlara gitti. Sarı-lacivertli ekip 76. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti.