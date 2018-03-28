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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Valerie Garnier'e emanet

Fenerbahçe Kulübü, Fransa Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Baş Antrenörlüğünü yapan Valerie Garnier'i takımın başına getirdiğini açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada,  sarı-lacivertli takımda başantrenör Fırat Okul'dan boşalan göreve 1965 doğumlu  Garnier'in getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Son olarak Fransa Kadın Milli Takım başantrenörlüğünü  yapan Valerie Garnier’e Fenerbahçe ailesine 'hoşgeldin' diyor, başarılar ve  şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Çukurova  Basketbol'a deplasmanda 81-80 mağlup olan Fenerbahçe'de,  başantrenör Fırat  Okul'un yanı sıra yabancı oyuncular Lynetta Kizer ve Aerial Powers'ın  sözleşmeleri karşılıklı feshedilmişti. Valerie Garnier’e Fenerbahçe Ailesine hoşgeldin diyor, başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz.

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