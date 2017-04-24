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Fenerbahçe, KAP'a bildirdi! UEFA...

Fenerbahçe Kulübü, UEFA ile yapılan anlaşmanın (yapılandırma anlaşması) 2019-2020 sezonu dahil olmak üzere devam edeceğini açıkladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bugün tarihli email ile gelen talep üzerine yapılan açıklamadır.
 
21.04.2017 tarihinde UEFA internet sitesinde yayınlanan açıklamada, halen devam etmekte olan, aralarında Kulübümüzün de bulunduğu 14 Kulübün Yapılandırma Anlaşması ("Settlement Agreement") ile ilgili güncelleme yapılmıştır.
 
Söz konusu açıklamada Finansal Kontrol Kurulu, İnceleme Dairesi Kulübümüzün 2016/17 sezonu için belirlenen hedeflere uyduğunu teyit etmiştir. Ayrıca, Anlaşma Uygulamasının, orijinalde öngörüldüğü gibi 2019/20 sezonu dahil olmak üzere devam edeceği belirtilmiştir."

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