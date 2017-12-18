FB Karabük özet 2-0 Fenerbahçe Karabük maç özeti golleri önemli anlar

Fenerbahçe Karabükspor maç özeti son derece çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. FB Karabük özet dakikaları büyük heyecana sahne olurken, maçta henüz gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe Karabükspor maç özeti önemli anları ve tartışmalı pozisyonları haberimizde yer alıyor. Süper Lig'de maç eksiği ile 5. sırada bulunan Fenerbahçe taraftarının desteğiyle Karabükspor'u devirerek Kayserispor, Beşiktaş ve Galatasaray'ı geçerek 2. sıraya oturmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe, Karabükspor karşısında sahadan 3 puan ile ayrılırsa lider ile arasındaki puan farkını 1'e indirecek.

FENERBAHÇE KARABÜKSPOR MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

8.dakikada Fenerbahçe maçın başından bu yana üçüncü köşe vuruşunu kazandı. Bu kez doğrudan içeriye ortalanan topu kaleci Çağlar tokatlayarak bir kez daha kornere yolladı.

15.dakikada Karabükspor'un Ibanez'le kullandığı serbest vuruş sonrası ceza alanı içinde Serdar Deliktaş'ın şutunda savunmadan dönen topa Yatabare gelişine voleyi vurdu ancak top farklı şekilde yandan auta gitti.

16.dakikada İsmail'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda sert bir şekilde doğrudan kaleye yönelen topu kaleci Çağlar Şahin Akbaba son anda yumruklarıyla uzaklaştırdı.

23.dakikada Karabükspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Barış kafayı vurdu, arka direkte bekleyen Şener son anda topu kafayla kornere yolladı.

25.dakikada sağ kanattan atağa çıkan Şener Özbayraklı, ortaya yerden sert bir top gönderdi. Altı pas içindeki Giuliano ve Aatıf'ın dokunamadığı topu savunma uzaklaştırdı.

35.dakikada İsmail'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar'ın yumrukladığı topa ceza alanı dışından Şener vurdu, top üstten farklı şekilde auta çıktı.

İlk yarı sona erdi! Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gidiyor.

FENERBAHÇE KARABÜKSPOR MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

56’da Valbuena'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pasın hemen önünde Mehmet Topal kafayı vurdu, Çağlar'ı geçen top direğin içine çarpıp ağlara gitti: 1-0

59.dakikada Fenerbahçe müthiş paslaşmalarla geldi. Valbuena, Aatıf'tan gelen pası bekletmeden kaleye yolladı. Kaleci Çağlar topu güçlükle çeldi.

69.dakikada Sağ kanattan atağa çıkan Poko, ceza alanına girer girmez kale alanına doğru pasını çıkardı. Yatabaren'den önce Volkan topu uzaklaştırdı.

73’te Ceza alanı içinde topla buluşan Giuliano topu yere indirip vuruşunu yaptı, açıyı iyi kapatan Çağlar tehlikeyi önledi.

76.dakikada Orta alanda Mehmet Topal'ın kaptığı top sonrası Valbuena sol kanattan ceza alanına sokuldu ve çaprazdan inanılmaz bir vuruşla topu 90'a gönderdi: 2-0

90+4. dakikada Ceyhun Gülselam'ın uzaktan sert vuruşunda kaleci Volkan Demirel köşeye giden topu uzaklaştırdı.