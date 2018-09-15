Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından taktik ile bireysel çalışmalar yaptığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kafilenin bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya gideceği ifade edildi.
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