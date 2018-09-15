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Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
 
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından taktik ile bireysel çalışmalar yaptığı bildirildi.
 
Sarı-lacivertli kafilenin bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya gideceği ifade edildi.

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