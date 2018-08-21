Fenerbahçe Mangala'nın peşine düştü

Slimani ve Ayew’i kiralık olarak kadroya kazandıran Sportif Direktör Comolli, Ada’dan Mangala’yı tapusuyla getiriyor. 27 yaşındaki Fransız savunmacı için kulübü Manchester City ile görüşmelerde önemli mesafe aldı. Mangala’nın milli takımdan arkadaşları G.Saraylı Gomis ve Valbuena ile sık sık görüştüğü, takım arkadaşı İlkay Gündoğan’dan da Türkiye hakkında bilgi aldığı belirtildi. Bu gelişmelerden sonra Mangala, F.Bahçeli Josef de Souza’yı da sosyal medyadan takibe aldı. Mangala’nın, dizinden sakatlığı bulunuyor.

(Aksam)