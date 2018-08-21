Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Mangala'nın peşine düştü

F.BAHÇE, takviyeyi yine İngiltere’den yapıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Slimani ve Ayew’i kiralık olarak kadroya kazandıran Sportif Direktör Comolli, Ada’dan Mangala’yı tapusuyla getiriyor. 27 yaşındaki Fransız savunmacı için kulübü Manchester City ile görüşmelerde önemli mesafe aldı. Mangala’nın milli takımdan arkadaşları G.Saraylı Gomis ve Valbuena ile sık sık görüştüğü, takım arkadaşı İlkay Gündoğan’dan da Türkiye hakkında bilgi aldığı belirtildi. Bu gelişmelerden sonra Mangala, F.Bahçeli Josef de Souza’yı da sosyal medyadan takibe aldı. Mangala’nın, dizinden sakatlığı bulunuyor.

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

İnsanların en ilginç korkuları

İnsanların en ilginç korkuları

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA