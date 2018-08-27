Fenerbahçe, Marco Fabian transferinden vazgeçti
Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Marco Fabian ile anlaşma sağlayamadı.
Fenerbahçe, Marco Fabian ile anlaşma sağlayamadı. Dün akşam saatlerinde sarı-lacivertliler için İstanbul'a gelen Meksikalı 10 numaranın, sağlık kontrolünden geçemediği iddia edildi.
Öte yandan Meksikalı futbolcu, Twitter'dan Fenerbahçe'yi takipten çıkardı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.