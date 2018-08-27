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Fenerbahçe, Marco Fabian transferinden vazgeçti

Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Marco Fabian ile anlaşma sağlayamadı.

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Fenerbahçe, Marco Fabian ile anlaşma sağlayamadı. Dün akşam saatlerinde sarı-lacivertliler için İstanbul'a gelen Meksikalı 10 numaranın, sağlık kontrolünden geçemediği iddia edildi.

Öte yandan Meksikalı futbolcu, Twitter'dan Fenerbahçe'yi takipten çıkardı.

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