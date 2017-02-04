Gençağa Meriç'ten Mehmet Ekici sözleri: Fenerbahçe alamaz

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, “Bu konuda yönetimin tavrı net. Sezon sonuna kadar kadro dışı kalmaya devam edecek. Benim kanaatim Türkiye’de başka bir takımda oynayamaz. Fenerbahçe’nin de Mehmet Ekici’yi bu saatten sonra alacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe, Trabzonspor camiasını hiçe sayarak Ekici’yi almayacaktır. Başkanımız Muharrem Usta’nın katıldığı televizyon programında, ‘İki camiayı germek için Mehmet Ekici’ye mi kaldı Fenerbahçe’ sözleri de bunun kanıtı” dedi.