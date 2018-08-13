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Fenerbahçe, Merih Demiral'ı 1 yıllığına kiralıyor

Portekiz'in A Bola Gazetesi, sarı lacivertli ekibin kendi altyapısından yetişen ve Sporting Lizbon'da forma giyen Merih Demiral'ı 1 sezonluğuna kiralamak için teklifte bulunduğunu yazdı.

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Fenerbahçe'den gençleştirme operasyonu kapsamında yeni bir hamle. Portekiz'in A Bola Gazetesi, sarı lacivertli ekibin kendi altyapısından yetişen ve Sporting Lizbon'da forma giyen Merih Demiral'ı 1 sezonluğuna kiralamak için teklifte bulunduğunu yazdı

Kadrosuna Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu gibi gelecek vaadeden isimleri katan Fenerbahçe gençleştirme operasyonu devam ediyor. Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren diğer taraftan da yeni bir oluşum içerisine giren sarı lacivertliler'in eski oyuncusu Merih Demiral'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Portekiz'in Abola Gazetesi, Fenerbahçe yönetimi'nin Sporting Lizbon'un yeni teknik direktörü Jose Peserio'nun kadroda düşünmediği 20 yaşındaki stoperi kiralamak için teklifte bulunduğunu yazdı.

Haberde Portekiz'den Tondela ve Nacional kulüplerinin de talip olduğu Merih Demiral için en pozitif teklifin sarı lacivertliler'den geldiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin, 20 yaşaltı milli takımda'da forma giyen genç savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak için düğmeye bastığı ifade edildi.

Sarı lacivertli ekibin altyapısından yetişen Merih Demiral 2016 yazında Portekiz'in Alcananense takımına transfer olmuş oradan da Sporting Lizbon'a geçmişti. İki ayağını da kullanma özelliğine sahip 20 yaşındaki stoper, Sporting'in 23 yaşaltı takımında forma giymeyi kabul etmediği ve bu yüzden ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Aynı zamanda sağbek oynama özelliği de bulunan Merih'in Sporting ile 2022 Temmuz ayına kadar kontratı bulunuyor.

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