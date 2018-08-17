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Fenerbahçe, Michael Frey transferinden vazgeçti

Zurich, Fenerbahçe'den bekledikleri yanıtı alamadıkları için Michael Frey'in transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.

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İsviçre temsilcisi Zurich, Michael Frey konusunda Fenerbahçe'yi çok yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Zurich Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada golcü oyuncu Frey için Fenerbahçe ile görüşüldüğü belirtildi. Ancak yapılan açıklamada, Fenerbahçe'den bekledikleri sürede yanıt alamadıkları için Frey'in takımda kalacağı ifade edildi.

İşte Zurich Kulübü'nden yapılan o açıklama...

''Fenerbahçe ile Frey konusunda görüşmeler yapıldı. Ancak Fenerbahçe belirlediğimiz süre içerisinde bize son kararını bildirmedi. Transfer dönemi kısa süre içerisinde biteceğinden dolayı bizim bu görüşmelere devam etmemiz, bizim açımızdan mümkün görünmüyor.''

YÖNETİCİ ''ANLAŞMAYI BEKLİYORDUK'' DEMİŞTİ AMA...

Fenerbahçe bir süredir Frey için nabız yoklarken, geçtiğimiz gün Zurich Sportif Direktörü Thomas Bickel de kısa bir açıklama yapmıştı.

Thomas Bickel yaptığı açıklamada Frey'in Fenerbahçe'ye imza atmasını beklediklerini ''24 saat içinde kesinleşmesini bekliyoruz ki, biz de yeni transfer yapalım, fazla zamanımız yok. Transfer sadece sağlık kontrolüne ve sözleşmelerin imzalanmasına kaldı. Yani son kararı Fenerbahçe verecek. Frey de gitmek istediğini söyledi, öyle olmasaydı zaten transfer görüşmesi yapmazdık'' ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)

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