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Fenerbahçe Neto'yu açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Neto'nun satın alma opsiyonu ile kiralandığını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe ve Zenit, Neto'nun satın alma opsiyonu ile Sarı-Lacivertli kulübe kiralandığını resmen açıkladılar.

RESMİ SİTEDEN DUYURU

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Zenit’te forma giyen defans oyuncusu Luis Neto ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

29 yaşındaki defans oyuncusu Zenit Kulübü'nden satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralanmıştır.

Portekizli futbolcu Luis Neto ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını ve Neto'nun Çubuklu ile büyük başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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