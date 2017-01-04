The Sun'dan ilginç iddia: F.Bahçe, Ospina'nın peşinde

Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında birçok futbolcunun ismi birçok kulüple anılıyor. İşte bunlardan biri de Fenerbahçe. Ancak iddia ise hayli ilginç. İngiltere'nin The Sun Gazetesi, Sarı-Lacivertliler'in Arsenal'in tecrübeli file bekçisi David Ospina ile ilgilendiğini yazdı. Haberde 2019 yılında sözleşmesi bitecek olan Ospina'nın bu sezon sadece 6 resmi maçta kaleye geçebildiğinin de altı çizildi.

(Habertürk)