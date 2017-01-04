The Sun'dan ilginç iddia: F.Bahçe, Ospina'nın peşinde
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok isim de gündeme geliyor...
Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında birçok futbolcunun ismi birçok kulüple anılıyor. İşte bunlardan biri de Fenerbahçe. Ancak iddia ise hayli ilginç. İngiltere'nin The Sun Gazetesi, Sarı-Lacivertliler'in Arsenal'in tecrübeli file bekçisi David Ospina ile ilgilendiğini yazdı. Haberde 2019 yılında sözleşmesi bitecek olan Ospina'nın bu sezon sadece 6 resmi maçta kaleye geçebildiğinin de altı çizildi.
(Habertürk)
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