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The Sun'dan ilginç iddia: F.Bahçe, Ospina'nın peşinde

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok isim de gündeme geliyor...

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Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında birçok futbolcunun ismi birçok kulüple anılıyor. İşte bunlardan biri de Fenerbahçe. Ancak iddia ise hayli ilginç. İngiltere'nin The Sun Gazetesi, Sarı-Lacivertliler'in Arsenal'in tecrübeli file bekçisi David Ospina ile ilgilendiğini yazdı. Haberde 2019 yılında sözleşmesi bitecek olan Ospina'nın bu sezon sadece 6 resmi maçta kaleye geçebildiğinin de altı çizildi. 
 
(Habertürk)

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