Fenerbahçe, Partizani Tiran'ı da geçti
Fenerbahçe, Antalya'daki ikinci hazırlık maçında Arnavutluk takımlarından Partizani Tiran'ı 3-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Antalya'daki ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekiplerinden Partizani Tiran'ı 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında da TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'u 5-1 yenmişti.
FENERBAHÇE: 3 - PARTIZANI TIRAN: 1
Stat: Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Hakem: Hakan Ceylan
Fenerbahçe: Volkan Demirel (Dk. 62 Fabiano Ribeiro), Şener Özbayraklı (Dk. 71 Caner Koca), Martin Skrtel, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 62 İsmail Köybaşı), Mehmet Topal (Dk. 62 Salih Uçan), Josef de Souza, Ozan Tufan, Oleksandr Karavayev (Dk. 62 Alper Potuk), Jeremain Lens (Dk. 62 Miroslav Stoch), Jose Fernandao
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Partizani Tiran: Alban Hoxha (Dk. 89 Dashamir Xhika), Sodiq Atanda, Labinot Ibrahimi, Renaldo Kalari (Dk. 59 Arbnor Fejzullahu), Gezim Krasniqi (Dk. 46 Renato Malota), Idriz Batha (Dk. 85 Esin Hakaj), Ylber Ramadani, Jurgen Bardhi (Dk. 46 Realdo Fili), Lorenc Trashi (Dk. 75 Mentor Mazrekaj), Emiljan Vila (Dk. 77 Kristi Marku), Caleb Ekuban
Teknik Direktör: Sulejman Starova
Goller: Dk. 5 Ozan Tufan (Asist: Şener Özbayraklı), Dk. 7 Jose Fernandao (Asist: Oleksandr Karavayev), Dk. 81 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe); Dk. 83 Caleb Ekuban (Asist: Kristi Marku) (Partizani Tiran)
Sarı Kart: Dk. 62 Arbnor Fejzullahu (Partizani Tiran)
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