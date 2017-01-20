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Advocaat'ın beğendiği Kadir Kaan Özdemir ile sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Kulübü 19 yaşındaki genç stoper Kadir Kaan Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Kadir Kaan Özdemir ile profesyonel sözleşme yapıldı.
 
Hollandalı teknik adamın izleyip beğendiği genç futbolcu, stoper bölgesinde görev yapıyor. 
 
Advocaat'ın raporu sonrası 17 Ocak'ta profesyonel olan Kadir Kaan, 18 Ocak'ta Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında ilk 11'de forma giydi. 

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