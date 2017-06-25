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Fenerbahçe Seydou Doumbia transferi için anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Seydou Doumbia ve kulübü Roma'yla anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe, Seydou Doumbia ve kulübü Roma'yla anlaşmaya vardı.

Gelecek sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için çaba sarf eden sarı-lacivertli yönetim, bir süredir ilgilendiği forvet oyuncusu Seydou Doumbia ile el sıkıştı. Fenerbahçe aynı zaman da oyuncunun kulübü olan Roma ile de anlaşmaya vardı.

(A Spor)

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