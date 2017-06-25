Fenerbahçe Seydou Doumbia transferi için anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Seydou Doumbia ve kulübü Roma'yla anlaşmaya vardı.

Gelecek sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için çaba sarf eden sarı-lacivertli yönetim, bir süredir ilgilendiği forvet oyuncusu Seydou Doumbia ile el sıkıştı. Fenerbahçe aynı zaman da oyuncunun kulübü olan Roma ile de anlaşmaya vardı.

(A Spor)