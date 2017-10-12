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Fenerbahçe, Soldado'nun bonservisine 7.5 milyon euro vermiş

Fenerbahçe'nin Roberto Soldado'nun bonservisi karşılığında İspanyol ekibi Villarreal'e dudak uçuklatan bir miktarda bonservis ödediği iddia edildi.

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Fenerbahçe, Villarreal'den transfer ettiği Roberto Soldado'nun bonservisini açıklamamıştı.
 
Türk ve Avrupa basınında bu transfer için 5, 8 ve 10 milyon euro'luk bonservis bedellerinden bahseldilmişti ancak resmi açıklama gelmemişti.
 
Tam da bu sırada Villarreal Başkanı Fernando Roig de Alfonso, yaptığı açıklamayla bu konuda önemli bir ipucu verdi.
 
Alfonso, Milan'dan kiraladıkları Carlos Bacca'nın bonservisini Fenerbahçe'den Soldado için aldıkları parayla ödeyeceklerini açıkladı.
 
Carlos Bacca'nın sözleşmesinde Villarreal'in satın alma opsiyonu 7,5 milyon euro olarak görülüyor.
 
Bu bilgi Fenerbahçe'nin Soldado için Villarreal'e en az 7,5 milyon ödediğini gösteriyor.

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