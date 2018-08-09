Fenerbahçe sosyal tesislerinde şezlong krizi

Fenerbahçe'de iki farklı üye profili arasında çıkan kriz, yönetime kadar yansıdı. Sarı-Lacivertli kulübün bünyesinde ‘Asil’ ve ‘Temsilci’ olarak 2 tip kulüp üyesi bulunuyor. 10 bin TL verip üye olan ‘Asil’ üyeler kongrede oy kullanırken, 2 bin TL ile üye olanların oy hakkı yok. Ancak bu üyeler kulübün sağladığı çeşitli imkanlardan asil üyeler gibi yararlanma hakkına sahip. Kulübün sosyal tesislerinden ekonomik fiyatlarla yararlanabiliyorlar, bilet alımında da öncelik hakkına sahipler. ‘1 Milyon Üye’ kampanyası dahilinde yapılan üye sayısının çokluğu özellikle yaz döneminde F.Bahçe sosyal tesislerinde büyük sıkıntıya neden oluyor.

HAVUZLARDA YER BULAMIYORUZ

Kulübe ait havuz ve restoranlardan ekonomik fiyatlarla yararlanan bu üyelerin yoğunluğu nedeniyle, asil üyeler büyük sıkıntı yaşıyor. ‘Adam 2 bin TL vermiş, benimle aynı haklara sahip. Sabahleyin gelip havuzda şezlongları kapatıyorlar, biz yer bulamıyoruz. Ben kaç senelik üyeyim, bu kulüpte yıllarca sporcu olarak da hizmet verenlerimiz var. Ama temsilci üyeler yüzünden mağduruz. Bu adil değil. Diğer hizmetlerde de aynı durum geçerli’ diyen asil üyeler, yönetime yoğun şekilde bu durum hakkında şikayette bulundu.

KONU YÖNETİMİN GÜNDEMİNDE

Gelen çok sayıda şikayeti değerlendiren yönetim de ‘Temsilci Üye’ uygulamasını dondurdu. Şu anda kulübe temsilci üye alımı yapılmıyor. Yönetimin bu konuda bir değerlendirme yapacağı ve temsilci üyelik statüsünü iptal edeceği de konuşuluyor. Camiada yapılacak genel istişare toplantılarının ardından bu konuda bir yol haritası belirlenmesi ve uygulamaya konulması planlanıyor. Temsilci üyeliğin kaldırılmayıp, bir takım haklarda kısıtlamaya gidilmesi önerisi de tartışılıyor.

(Akşam)