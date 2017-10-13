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Fenerbahçe taktik çalıştı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın 1 saat 50 dakika sürdüğü bildirildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın devamında 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. Pas çalışmalarının ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertlilerin idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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