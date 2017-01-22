Fenerbahçe taraftarı, Emre'yi tribünlere çağırdı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının kader maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarlar, eski oyuncuları Emre Belözoğlu'nu tribünlere çağırdı.

Ligde 300. maçına çıkmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, tribünlere çağrıldıktan sonra Fenerbahçeli taraftarlarca alkışlandı ve lehte tezahüratlar yapıldı. Emre Belözoğlu, tezahüratlar ve alkışlar karşısında tribünlerin önünde saygı belirtisi olarak eğildi.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın hakemi Bülent Yıldırım ve ekibini ise ıslıkladı ve aleyhte tezahüratlar yaptılar.

EMRE BELÖZOĞLU: "KADIKÖY'DE OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM"

"300. maçım Fenerbahçe'ye denk geldiği için çok mutluyum. Böyle bir karşılaşmanın Kadıköy'de olması ayrı bir güzellik olacak. Belki futbol hayatımızın sonuna geldiğimizden dolayı bunlar son maçlarımız gibi gözüküyor. Kolay rakamlar değil. Bu süre zarfında çok güzel günlerim geçti. Allah şampiyonluklar, kupalar nasip etti. Tabii ki sporun içinde kazanmak kadar kaybetmek de olduğu için sıkıntılı, üzüntülü günlerimiz de oldu. Ama büyük fotoğrafa baktığımda her zaman Allah'a şükrettim."

EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÜPER LİG'DEKİ 300. MAÇI

Türk futbolunun önemli isimlerinden 36 yaşındaki Emre, profesyonel kariyerinde Süper Lig'de, Galatasaray'da 102, Fenerbahçe'de 159 ve Medipol Başakşehir'de 38 olmak üzere bugüne dek 299 maçta görev yaptı. Emre, sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi durumunda 3. kez "dalya" diyecek. Tecrübeli futbolcu ligde Galatasaray formasıyla 14, Fenerbahçe kariyerinde 26 ve Medipol Başakşehir'de 6 olmak üzere toplam 46 gole imzasını attı.

Profesyonel kariyeri Galatasaray'da başlayan Emre, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa ulaştığı 1996-1997 sezonunun 33. haftasında, Ankaragücü'ne karşı son 18 dakikada Tugay Kerimoğlu'nun yerine oyuna dahil olarak ilk resmi maçına çıktı. Süper Lig'de 5 sezon Galatasaray ve 7 sezon Fenerbahçe forması giyen Emre, son iki sezondur Medipol Başakşehir'in başarısı için ter döküyor.

Spor Toto Süper Lig'deki 14. sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluk mücadelesi veren deneyimli futbolcu, Türkiye'de 4'ü Galatasaray, 2'si Fenerbahçe ile olmak üzere 6 lig şampiyonluğu kazandı.